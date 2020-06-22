شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الجيش المصري صمام أمان مصر والأمة العربية.. ودعمه واجب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه «لا شك أن الجيش المصري جيش وطني حتى النخاع ليس به مرتزقة ولا ميليشيات، فهو جيش وطني من لحمة الشعب المصري العظيم، وهو جيش عظيم ورشيد كما وصفه الرئيس، لم يكن يوما ما باغيًّا أو معتديًّا، ولكنه كمعدن شعبه الأصيل لا يقبل الضيم، ولا يرضى بالدنية، ولا يعطي النقيصة، شعاره العزة والشرف والكرامة».

أضاف وزير الأوقاف، الاثنين: «واجب الوقت دعم هذا الجيش بقوة والوقوف خلفه صفا واحدًا بوطنية وبسالة وكلنا جيش مصر، مختتما: تحية للجيش المصري صمام أمان مصر والأمة العربية ودعمه هو واجب الوقت».