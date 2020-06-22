«صحة البحيرة»: شفاء وخروج 105 حالة كورونا.. وحصيلة المتعافين 978

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، شفاء خروج 105 حالة تعافى وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 978 شخصًا.
وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى دور المجتمع المدنى في المساهمة في تفعيل أقسام الجراحة والنساء بمستشفى كفر الدوار المركزى ودعمهم بالأجهزة والمعدات اللازمة، ورفع كفاءة البنية التحتية بقيمة 2 مليون جنية مساهمات مجتمعية لتفعيل اقسام العمليات بها خاصة بعد تحويل مستشفى كفر الدوار العام إلى حجر صحى.
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الوضع في مصر
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تعافي
15,133
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وفيات
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