محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الأرصفة العشوائية في شبرا الخيمة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتندات والبروز والأكشاك المخالفة ومخالفات التعدي على الطريق بعمل الأرصفة العشوائية بشارع ترعة الشابوري القديم بحي شرق شبرا الخيمة، لتوسعة الشارع تمهيدا لرصفه بطول 3 كم بتكلفة 4 ملايين جنيه ضمن خطة محافظة القليوبية، لتطوير شوارع المدينة ورصفها لتسيير الحركة المرورية والقضاء على التكدسات.

وأكد المحافظ خلال الحملة أنه تمت إزالة جميع الإشغالات والتندات المخالفة وتحرير محاضر مخالفة لأصحابها، وسيجري البدء في أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق الذي يعد محورا مروريا مهما بحي شرق شبرا الخيمة لاتصاله المحور الجديد الذي تم إنشاءه من قبل القوات المسلحة.

وكلّف المحافظ رئيس المدينة بمتابعة نقل الإشغالات التي تمت إزالتها وتسليم الشارع للشركة المنفذة لأعمال الرصف وضرورة إنشاء بلدورات وأرصفة آمنة للمشاة وتشجير الشارع وتغيير أعمدة الإنارة ومراعاة الشكل الجمالي في تصميم البلدورات والأرصفة.

وعلي هامش الحملة، تفقد المحافظ أعمال تطوير طريق شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة وحرص على التحدث إلى مهندسي الموقع وكلف بتكثيف الأعمال والانتهاء منها ووضع طبقة الأساس في القطاعات التي جرى الانتهاء من نقل الكابلات والمرافق منها، كما تحدث المحافظ إلى العمال كنوع من أنواع التحفيز ورفع الحالة المعنوية وطالبهم بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامات أثناء العمل.

ورافق المحافظ في الحملة الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق، وقسم ثان شرطه شبرا الخيمة.

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محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الأرصفة العشوائية بحي شرق شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الأرصفة العشوائية بحي شرق شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الأرصفة العشوائية بحي شرق شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الأرصفة العشوائية بحي شرق شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الأرصفة العشوائية بحي شرق شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الأرصفة العشوائية بحي شرق شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الأرصفة العشوائية بحي شرق شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الأرصفة العشوائية بحي شرق شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الأرصفة العشوائية بحي شرق شبرا الخيمة