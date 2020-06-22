سعر الذهب في مصر اليوم الأثنين 22 يونيو 2020

شهدت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الحالية في مصر, وقد توقع خبراء الاقتصاد أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاع في أسعار الذهب, مؤكدين أن هذا الارتفاع له عدة أسباب من أهمها تراجع أسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار موجة ثانية من مرض كرونا, مما جعل المستثمرين يتجهون إلى شراء الذهب باعتباره من الملاذ الأمن، وسوف نوافيكم الأن سعر الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم

وقد شهدت أسعار الذهب ارتفاع بلغ قرابة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 22 يونيه 2020, حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 787 جنيه, بفعل بصعود ارتفاع السعر العالمي لأوقية الذهب متأثراً بالأوضاع الراهنة في العالم كله.

أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 899,40 جنيه للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 787 جنيه للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 674,55 جنيه للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 6296 جنيه.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1757 دولار.

تختلف سعر الدمغة والمصنعية في مصر من محافظة إلى أخرى, وكذلك من محل إلى أخر حيث تتراوح سعر الدمغة والمصنعية في مصر ما بين 65 إلى 100 جنيه للجرام, وكذلك تختلف سعر الذهب من محافظة إلى أخرى وكذلك من محل صاغة إلى أخر ويكون وجه الاختلاف بواقع 2 جنيه.