رعونة سائق تودي بحياة طفل في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي طفل مصرعه، الاثنين، صدمته سيارة بمنطقة بولاق الدكرور، فر قائدها بالهرب. تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفى بالقرب من إحدى المدارس بدائرة القسم. وكشفت التحريات الأولية أن قائد سيارة يسير بسرعة جنونية صدم طفلا يبلغ من العمر 11 سنة، ولاذ بالهرب خشية تعرضه للمسائلة القانونية. حسب شهود عيان، فارق الطفل الحياة في الحال، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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