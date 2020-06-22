النيابة تستعجل تحريات تعدي عامل جنسياً على طفل بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة السلام، باستعجال تحريات المباحث في واقعة اعتداء متهم على طفل جنسياً بمنطقة السلام.

كما أمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، حيث ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل لاتهامه بالتعدي جنسيًا على طفل في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من والد الطفل "م" بهتك عرضه والاعتداء عليه جنسيًا على يد صديق خاله، وأضاف والد الطفل أن المتهم اصطحب نجله إلى عقار مهجور، وبدأ بملامسة مناطق حساسة بجسده وهتك عرضه، وفور الانتهاء من فعلته هدد الطفل حتى لا يبلغ أحدًا من أفراد أسرته.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم القبض على المتهم "إ. ا" في العقد الثالث من العمر، وتمت إحالته للنيابة التي أمرت بحسبه 4 أيام.