"حقيقة تعرض سيدة للاعتداء بالبحيرة وملحمة حريق الدقي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

أنقذوا 9 أطفال.. لحظات الرعب في ملحمة رجال الإطفاء بحريق "شقة الدقي"

ملحمة بطولية سطرها رجال الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين؛ إثر نشوب حريق هائل في وحدة سكنية بحي الدقي، وسط المحافظة.

ظهر اليوم تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بشارع ميشيل باخوم المتفرع من شارع مصدق.

الأمن يكشف حقيقة صورة طلبة الغش الجماعي ويضبط مروجة الصورة

ضبطت الأجهزة الأمنية مُدرسة نشرت صورة لبعض الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، وزعمت وجود غش جماعي داخل تلك اللجنة، وتداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي لجلسة 17 أغسطس

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، لجلسة 17 أغسطس المقبل للاطلاع.

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "اللوحات المعدنية" لـ 25يوليو

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قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية"، لجلسة 25 يوليو.

سقوط ديلر الاستروكس في قبضة مكتب المكافحة

ألقى رجال القاهرة، القبض على عاطل،لقيامة بالاتجار في المواد المخدرة "الأستروكس".

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً السيارة ملكه وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.300 كيلو جرام، ميزان حساس، مبلغ مالي، هاتف محمول.

ضبط طالب القائم على تسريب امتحان اللغة العربية " بالغش اتجمعنا"

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة أثناء تواجده باللجنة عقب بداية الامتحان وتسريبه عبر تطبيق "الواتس آب" من خلال جروب "بالغش إتجمعنا".

الداخلية: ضبط 6سيدات لاستغلالهن أطفالهن بأعمال التسول فى الجيزة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 6 سيدات لاثنين منهن معلومات جنائية لقيامهن باستغلال الأحداث في التسول بشارع الهرم، وشارع العريش بمحافظة الجيزة، وبصحبتهم 8 أحداث "أنجال المتهمات".

ضُبطت في صورة منافية للآداب.. الأمن يكشف حقيقة فيديو سيدة البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو لسيدة زعمت تعرضها للاعتداء بالبحيرة، إذ تبين أن عاملين قاما بتصويرها بعد ضبطها وآخر في صور منافية للآداب.