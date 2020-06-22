"الجميع في أزمة".. أول تعليق من "شركات السياحة" على قرار السعودية بشأن الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



علق مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة، على قرار السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقال المصدر لـ"الخليج 365": "القرار كان متوقعًا، وربنا يكون في عون الشركات وعليها أن تتحمل المسؤولية كي تتخطى هذه الأزمة وربنا يعنهم عليها، والجميع في أزمة ومسؤولية كبيرة وربنا برفع عنا الوباء والبلاء ويكون القادم فيه خبر".

ودعا القطاع السياحي، إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية واضحة، وعمل حساب لمثل هذه الكوارث والتفكير في إنشاء صندوق كوارث، حتى لا نقع في هذا المأزق مرة أخرى.

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وتابع المصدر: "الأهم في القرار أن الفريضة ستؤدى، ومش هتوقف، وهنشوف الحجاج على جبل عرفات يوم عرفة".

وقررت المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وتشكل عائدات الحج والعمرة مصدرا مهما للميزانية السعودية حيث تعود سنويًا بـ12 مليار دولار، ويعني إلغاء الموسم زيادة الضغوط المالية على اقتصاد ضرب بسبب كورونا وتراجع أسعار النفط.​