الأوقاف: ندعو من نوى الحج للتصدق بنفقته على علاج المرضى ومساعدة المحتاجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف، كل من كان ينوى الحج هذا العام أن يبادر إلى التصدق بنفقته على علاج المرضى و مساعدة المحتاجين، بعد قرار السعودية بقصر الحج على الجنسيات الأخرى المقيمة داخلها.

وأضاف في بيان له، الاثنين، أن تصدق من كان ينوي الحج، رجاء أن يؤتيه الله أجره مرتين: مرة بنيته الصادقة، وأخرى لجوده بالمال وتفريج كروب المكروبين، فمن فرج عن إنسان كربة من كرب الدنيا فرج الله (عز وجل) عنه كربة من كرب يوم القيامة.

وأشار إلى أنه إن لم ترقَ النفس إلى التصدق بكامل نفقة الحج فببعضها على أقل تقدير، والحسنة بعشر أمثالها ، " والله يضاعف لمن يشاء "، وثواب الصدقة وقت العسر والشدة أعظم، يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة " .

ولفا إلى أن ذلك يأتي في إطار قصر المملكة العربية السعودية للحج هذا العام، على أعداد محدودة من الجنسيات المختلفة من الموجودين داخل المملكة الراغبين في الحج هذا العام، وهو ما أكدت أنه يتسق مع مقصد الشرع الشريف من جهة وعدم تعطل النسك من جهة أخرى.