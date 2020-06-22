محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
بدأت وزراة الإسكان، في طرح كراسات شروط حجز الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، وسداد مقدم الحجز في مكاتب البريد الأسبوع الماضي، وتحديدًا يوم 14 يونيو، حتى 4 يوليو المقبل.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد من قاموا بسداد مقدمات الحجز 1965 مواطنًا.
ويسدد الحاجز 14 ألف جنيه، مقدم حجز متساوية لكل المتقدمين للحجز، أي أن وزارة الإسكان جمعت ما يقرب من 28 مليون جنيه من مقدمات حجز الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي.
ويصل عدد الشقق المطروحة للحجز لـ36 ألف شقة في 10 محافظات هي: (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- البحر الأحمر – مطروح) على أن تكون الشقق كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.
وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي سعرين لشقق الإعلان الـ13، السعر الأول هو 184 ألف جنيه لمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، و197 ألف جنيه لمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح).
كانت هذه تفاصيل خبر في أول أسبوع.. الإسكان تحصل على 28 مليون جنيه من سداد مقدمات حجز الإعلان الـ13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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