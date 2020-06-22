أخبار مصر | تعليق الأوقاف على قرار السعودية بإقامة الحج هذا العام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليق الأوقاف على قرار السعودية بإقامة الحج هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، بأنه في ظل تفشي وباء كورونا وانتشاره عالميا وتزايد أعداد المصابين به فإننا ندعم قرار الممكلة العربية السعودية الشقيقة في قصر الحج على أعداد محدوة من الجنسيات المختلفة من الراغبين في الحج هذا العام ١٤٤١ هـ من الموجودين داخل المملكة العربية السعودية.

وأكد جمعة في بيان له أن هذا القرار يتسق مع مقصد الشرع في الحفاظ على النفس من جهة وعدم تعطل النسك كلية من جهة أخرى، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن مصرنا العزيزة وعن شقيقتها المملكة العربية السعودية وعن سائر بلاد العالمين.

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بدأ مجمع البحوث الإسلامية في توزيع مكتبة علمية في تخصصات متنوعة من الإصدارات العلمية للأزهر الشريف على وعاظ الأزهر البالغ عددهم نحو 4000 واعظ وواعظة على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار تنمية مهارات الوعاظ والواعظات ودعهم قدراتهم العلمية بالمعارف المختلفة التي تساعدهم على القيام بدورهم في توعية المواطنين وتحصينهم من مخاطر الفكر المنحرف.

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد إن توزيع تلك المكتبات يأتي استجابة للتطور السريع في الأحداث، حيث يفرض علينا ضرورة التأهيل والتدريب والقراءة المستمرة والتفاعل مع جميع الوسائل الحديثة والاستفادة منها في التواصل مع الجمهور وخاصة الشباب، والاستعداد العلمي التام من جانب الوعاظ والواعظات لتلبية احتياجات الناس المعرفية.

وأضاف عيّاد أن المكتبة تحتوي على نحو 90 كتابًا من الإصدارات العلمية المختلفة، والتي تعالج قضايا مجتمعية وإنسانية مهمة يحتاج إليها الوعاظ والواعظات في عملهم الميداني، حيث تتباين موضوعاتها ما بين مناقشة القضايا الفكرية والجدلية للموضوعات المختلفة، وما بين تناول قضايا مجتمعية مهمة تخص فئات متنوعة من أفراد المجتمع، كما تركز على تفنيد شبهات الفكر المتطرف والمفاهيم المغلوطة.

وأوضح الأمين العام أن المكتبة تشمل عددًا من الكتب المهمة مثل: الأربعين في أصول الدين، وتأسيس التقديس، والكفاية في الهداية، ومداخل إلى العقيدة الإسلامية، وشبهات وردود حول الحضارة الإسلامية، والإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام، والرمزية عند ابن عربي، وفي ميزان الإسلام، ومع الله، وتيسير التفسير، وغيرها من الكتب المهمة.