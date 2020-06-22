شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالبين وارتفاع حرارة 5 آخرين.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات «الثانوية الأزهرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال اليوم الأول من امتحانات القسم الأدبي في مادة الفقه، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وذكر تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، الاثنين، أن غرف المتابعة رصدت حالة تمزيق أوراق إجابة وتحرر محضر بها، و3 حالات غش بالتليفون المحمول وتحررت محاضر بها، وحالة غش إلكتروني وتحرر محضر بها تصوير الورقة فقط، و2 حالة امتناع عن الكتابة وتحرر محضر بها، و5 حالات ارتفاع في درجة الحرارة وتم التعامل طبيا طبقا للبروتوكول.

ونعت غرفة عمليات الثانوية الأزهرية في تقريرها الطالبين الذين وافتهم المنية اليوم بصورة طبيعية أثناء توجههم للجنة الامتحان أو أثناء عودتهم إلى منازلهم داعية الله عز وجل أن يرحمهم ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب قطاع المعاهد الأزهرية عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف للاعتماد على النفس والسعي لأجل تحقيق الأهداف المرجوة وما يتم مشاهدته في لجاننا على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم وخاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.