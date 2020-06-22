شكرا لقرائتكم خبر عن منع وقوف أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أحمد سويد، مدير التربية والتعليم والتعليم الفني في المنوفية، الاثنين، اجتماعا حضره جميع المديرين العموم بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة.

تناول الاجتماع استعراضا للسلبيات الإدارية والمعوقات التي رصدتها غرفة العمليات بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية في أول يوم امتحانات الثانوية العامة.

وشدد «سويد» على مديري الإدارات التعليمة بالتنبيه على رؤساء لجان الثانوية العامة بضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب أثناء الاستعداد لدخول اللجنة، والتنسيق الجاد مع أمن اللجنة من الخارج لعدم السماح بوقوف أولياء أمور الطلاب أمام بوابات اللجان انتظارا لأبنائهم، حرصا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان ولضمان توفير جو هادئ لأبنائهم.

وخلال الاجتماع، أكد «سويد» حق الطالب في دخول اللجنة مصطحبا أدوات التعقيم الخاصة به من منزله علاوة على أدوات التعقيم التي وفرتها الدولة له.