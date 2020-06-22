شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لافتتاحها.. رئيس جامعة المنيا والمحافظ يتفقدان وحدة الاستقبال والطوارئ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية لوحدة الاستقبال والطوارئ الجديدة بالمستشفى الجامعي الرئيسي، للتأكد من جاهزيتها للافتتاح قريبًا لخدمة مواطني محافظة المنيا، وتعزيزًا للدور الكبير الذي تقوم به جامعة المنيا، وانطلاقا من مسؤوليتها لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، من خلال الاهتمام المتعاظم بقطاع مستشفياتها الجامعية، وإنشاء صروح طبية جديدة، ترفع من كفاءتها الطبية ومنظومتها الخدمية المتكاملة.

وبحسب بيان، الاثنين، رافق رئيس الجامعة والمحافظ خلال جولتهما، الدكتور محمد عبدالمحسن عميد كلية الطب، العقيد محمد صلاح رئيس مجلس ومدينة المنيا، والدكتور أيمن محمد حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديرو، ونواب مديري المستشفى، وعبدالناصر حسان أمين الجامعة المساعد لشؤون المستشفيات.

وأوضح الدكتور «عبدالنبي» أن وحدة الاستقبال والطوارئ تضم مبني طبي متكامل بطاقة استيعابية ١٢٠ سرير شمل «٣٥ سرير مرحلة أولى، و٨٥ سرير مرحلة ثانية»، وتم تنفيذه في زمن قياسي، وطبقًا لأعلي معايير الجودة العالمية، ليغطي احتياجات المحافظة الطبية لإسعاف حالات الحوادث، وتم تزويده بأحدث التقنيات الطبية، وإعداد المبنى ليعمل بنظام الـTriage الترياج العالمي الذي يوفر تقديم رعاية طبية وتمريضية سريعة وذات كفاءة عالية للمصابين والحالات الحرجة من لحظة دخولهم المستشفى وإسعافهم وحتى خروجهم معافين.

وذكر رئيس الجامعة أن «المبني يضم معملًا وبنكًا للدم، وصيدلية للطوارئ، ووحدة للأشعة المتكاملة تحتوي على جهاز للأشعة المقطعية والتليفزيونية ودوبلر، والأشعة العادية ديجيتال، والسينية، بالإضافة إلى 4 غرف للعمليات، ووحدتين عناية متوسطة لرعاية الحالات الحرجة، وغرف إقامة للمرضى حتى استقرار حالتهم، حيث تم تزويد المبنى بالكوادر البشرية من الأطقم التمريضية المدربة لمتابعة الحالات ورعايتها.

ويضمّ مبني وحدة الاستقبال والطوارئ الجديد وحدة لاستقبال الحوادث بنظام التصنيف ترياج تحتوي على 24 تروللي متنقل، ووحدة للصدمات المخية، تحتوي على 6 أسرة لاستقبال حالات النزيف والجلطات المخية التي لا تحتاج إلى تدخل جراحي، والتي تعاني المحافظة من نقص شديد بها، علاوة على وحدتين للعناية المتوسطة بطاقة 10 أسرة، وغرف إقامة للمرضي بالأدوار من الأول علوي وحتى الثالث بطاقة 45 سريرًا وجميعها مكيفة الهواء بالكامل.

Advertisements

محافظ المنيا ورئيس جامعة المنيا يتفقدان مستشفى الجامعة

محافظ المنيا ورئيس جامعة المنيا يتفقدان مستشفى الجامعة

محافظ المنيا ورئيس جامعة المنيا يتفقدان مستشفى الجامعة