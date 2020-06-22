شكرا لقرائتكم خبر عن بمجموع 255 درجة.. اعتماد تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوية العامة في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الاثنين، تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بمدارس مرحلة الثانوية العامة بمجموع 255 درجة.

وأوضح المحافظ خلال إعلانه التنسيق بديوان عام المحافظة، أن مجموع الدرجات المحدد يعني قبول ٤٥% من الناجحين في الشهادة الإعدادية بحيث تكون كثافة الفصل الواحد لا تزيد عن 36 طالب.

واشار إلى أنه متاح ببورسعيد 15 مدرسة رسمي عربي و6 مدارس رسمي لغات، ومدرستين رياضيتين، بالإضافة إلى المدارس الخاصة بإجمالي 139 فصل، وباقي نسبة الناجحين سيكون متاح لهم التعليم الفني والتجاري والصناعي، الذي سيكون لأبناء المحافظة من خلاله مستقبل أفضل لهم لوجود 4 مناطق صناعية عملاقة في بورسعيد توفر آلاف فرص العمل المتاحة لأبنائنا، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة في شرق بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، والدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس الآباء، وعلي الألفي، نقيب المعلمين.