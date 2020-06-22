شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطب الوقائي» يتفقد مستشفيات العزل في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، في زيارة تفقدية لعدد من مستشفيات العزل.

شملت الزيارة التي جرت، الاثنين، المرور على مستشفى منوف العام وحميات منوف ومستشفى صدر منوف ومستشفى حميات شبين بميت خلف ومستشفى قويسنا المركزي.

وأكد الدكتور علاء عيد أن هدف الزيارة هو الاطمئنان على تطبيق نظام العزل المنزلى لمصابي فيروس كورونا المستجد، وتم التأكد من التزام الفريق الطبي بتطبيق تعريف الحالة وترصد الحالات المشتبه والمؤكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد والالتزام باشتراطات العزل المنزلى للحالات البسيطة واكتمال تسجيل جميع الحالات على البرنامج القومي لترصد الأمراض المعدية (NEDSS).

وتم التأكيد على التزام الفرق الطبية بإتباع احتياطات مكافحة العدوي واستخدام الواقيات الشخصية.

رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة يتفقد عدد من مستشفيات العزل بالمنوفية