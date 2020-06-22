شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد الأعمال النهائية لمشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاثنين، مشروع مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل، والذي يعد واحدًا من 13 مجمعًا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 12 محافظة لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة، وتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وبحسب بيان، تابع المحافظ سير العمل والموقف الحالي للمراحل النهائية من تنفيذ المشروع المقام على مساحة إجمالية 70 فدانًا، متفقدا مكونات المشروع الذي يضم 20 هنجرًا، بإجمالي 266 وحدة صناعية بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية، فضلا عن تفقده للمكونات والأقسام الإدارية بالمجمع والتي تشمل مباني خدمية، منها مبنى إداري، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.

واستمع المحافظ للموقف الحالي من أعمال المرافق، حيث أوضح القائمون على تنفيذ المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التليفونات وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل الخدمة بنظام الألياف الضوئية «FTTH»، المستخدم في توصيل خدمات التليفون والإنترنت للمنازل، والتي تعد المرة الأولى التي يتم توصيل الخدمة بهذا النظام لكيان أو منشأة صناعية، فيما أكد مسؤول الكهرباء أنه وفي عضون أقل من شهر، سيجري الانتهاء من جميع أعمال توصيل الكهرباء للمجمع.

وأكد محافظ بني سويف ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من بقية أعمال مرافق المشروع وخاصة الكهرباء، مكلفا مدير المنطقة بالتواصل الدائم مع هيئة التنمية الصناعية للتنسيق مع مسؤولي المرافق المعنيين لعمل مراجعة شاملة ونهائية لجميع المرافق من مياه وصرف وكهرباء وتليفونات ومراجعة أنظمة الحماية المدنية.

ورافق المحافظ خلال زيارته للمجمع: عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء محمود ضياء رئيس المدينة، والمهندس رضا عدلي رئيس فرع الشركة المصرية للاتصالات بالمحافظة، والمهندس محمد خير الله رئيس قطاع كهرباء بني سويف، والمهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، وفي وجود ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمكتب الاستشاري المصمم للمشروع.

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