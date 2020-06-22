شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الشباب لديه هواجس من قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الشباب لديه هواجس من الحصول على قروض لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وفقًا لدراسات في هذا الشأن.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح فعاليات مسابقة «رالي مصر لريادة الأعمال» الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، الاثنين، عبر منصة Zoom.

وأضاف «صبحي» أن الوزارة بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة فتحت مراكز الشباب في المحافظات لإقامة حاضنات أعمال وتأهيل الشباب لسوق العمل.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن مسابقة رالي مصر دائما ما تحظى بالمشروعات المتميزة وتكسب المشاركين العديد من المهارات.

وأعربت وزيرة الصناعة عن ثقتها في نجاح المسابقة من خلال تحويل رواد الأعمال إلى أصحاب مشروعات صغيرة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

ويعد «رالي مصر لريادة الأعمال»، من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، والتي تستهدف نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال، وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم.

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