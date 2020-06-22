شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون علبة سجائر و1.5 طن أغذية فاسدة.. «الرقابة الإدارية» تعلن نتائج حملاتها بـ5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت هيئة الرقابة الإدارية العديد من الحملات بمحافظات الغربية والشرقيه وكفر الشيخ والاقصر وقنا، بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك بتلك المحافظات.

وأسفرت الحملات، بحسب بيان للهيئة، الاثنين، عن ضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة وغير مرخصة وبداخلها 3 الاف زجاجة مياه غير مطابقة للمواصفات ومعدة للبيع للمواطنين، وضبط ٢٥ طن دقيق، و٢ طن من الاسماك المملحة، وعدد ٥٧٩ الف عُلبة سجائر، وحوالى ١،٥ طن مواد غذائية متنوعة، وحوالى ربع طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى، كما تم ضبط حوالى ١١،٥ الف قطعة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر لا تتفق مع المواصفات القياسية الصحية.

وأكدت الهيئة أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات المخالفة ‏واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة المخالفين للنيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.