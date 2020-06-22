شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل كفر الدوار»: إجراء أول عملية استكشاف بطني لمريضة مصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر أحمد زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، إن المستشفى شهد إجراء أول عملية جراحية من نوعها لمريضة مصابة بالفيروس، وهي عملية استكشاف جراحي بالبطن.

وأوضح «زايد» أنه تم الكشف على المريضة وتبين وجود انسداد بالأمعاء، وقام الأطباء بعمل عملية استكشاف جراحي بالبطن واتضح وجود عدة «فتاءات» بالبطن وتم فك جميع الالتصاقات، وإجراء العملية بنجاح.

وأشار «زايد» إلى أنها من الحالات النادرة التي يقوم فيها أطباء الجراحة بالعمل في تخصصهم في مستشفيات الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن المريضة تم نقلها من مستشفى إيتاى البارود المركزي المخصص للعزل الصحي خصيصًا لإجراء العملية.

وأشار «زايد» إلى أن العملية قام بإجراءها من أطباء الجراحة الدكتور أحمد عباس المغربي، والدكتور محمد يوسف النشار، ومن التخدير الدكتور عادل طلعت محمد، ومن تمريض العمليات سحر عنتر وأماني الشرقاوي وأميرة محمود إسماعيل.

من جانبه، أكد الدكتور محمود الشهاوي، نائب مدير المستشفى، إن المريضة حالتها استقرت بعد إجراء العملية، وتم تشكيل فريق من التمريض لرعاية الحالة بعد العملية للاطمئنان على استقرار الحالة.

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