شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينه مستشارا عسكريًا.. رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم العقيد عمرو سعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الاثنين، العقيد عمرو حسن سعد، مدير إدارة التربية العسكرية السابق بالجامعة، حيث أهداه درع الجامعة، وذلك لجهوده المتميزة التي قدمها خلال فترة تولية إدارة التربية العسكرية، بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة السابق.

ورحّب رئيس الجامعة بالعقيد أ. ح بهاء يحيى خيرت، لتوليه منصب مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، متمنيا له التوفيق في أداء مهام المنصب الجديد.

وقدم «دسوقي» التهنئة للعقيد عمرو حسن سعد متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الجديد مستشارًا عسكريًا لمحافظة كفر الشيخ كما قدم الشكر له باسم أسرة الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بدور رجال القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن، مؤكدا أهمية دور إدارة التربية العسكرية بالجامعة من خلال دعم وإعلاء قيم الانتماء والولاء للوطن وتعزيزالروح الوطنية لدى الطلاب بتنظيم زيارات للاطلاع على المشروعات القومية العملاقة في مصر، وذلك لمواجهة حرب الشائعات ضد الوطن وتعريف الطلاب على ما تم إنجازه من مشروعات خلال الفترة الماضية.