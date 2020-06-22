شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 3 وزراء.. أمين عام الجامعة العربية يشهد افتتاح «رالي مصر لريادة الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاثنين، افتتاح فعاليات مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشراكة مع البنك الأهلي المصري.

ويعد «رالي مصر لريادة الأعمال» من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، التي تستهدف نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم وتنمية مهاراتهم الفكرية، وكذا أصحاب الابتكارات من الشباب ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقة على أرض الواقع حيث تقدم المسابقة في نسختها الحالية 50 ألف منحة تدريب في ريادة الأعمال لتأهيل الشباب العربي.

وتأتي المسابقة في إطار الدور المنوط بالأكاديمية، كأحد منظمات جامعة الدول العربية، لدعم الشباب العربي والمصري، لتعزيز المعرفة الريادية ودعم أفكار المشروعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تأهيلهم ومساعدتهم على تطوير أفكار لمشروعات حقيقية بما يساهم في خلق فرص عمل لهولاء الشباب، وكذا في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري، باعتباره أحد أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، لدعم الابتكارات.

حضر حفل الإطلاق الافتراضي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للجامعة، وممدوح عافيه رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ووائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية.

وفي كلمته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط: «يسعدني أن أشارك معكم اليوم في هذه الفاعلية المتميزة، وهي المسابقة التي تعد ابرز المسابقات الهامة لطلاب الجامعات، ولايفوتني أن أتوجه بالشكر إلى الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكذلك هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي على هذه المبادرة الطيبة الهادفة لتبنى النماذج الناجحة في مجالات ريادة الأعمال بحيث ينتبه إليها المهتمون من أجل الوصول إلى النهضة الاقتصادية الشاملة».

وأضاف «أبوالغيط» أن المسابقة تأتي في وقت نحتاج فيه لإعطاء الحافز للشباب ومواكبة ما يجري حولنا من تطورات على مختلف الأصعدة، ووقت نحن في اشد الحاجة فيه إلى تشجيع الإبداع والابتكار والتجارب المتميزة في ظل هذه الظروف غير العادية والمتمثلة في وباء كورونا.

وتابع قائلا: «مسابقة رالى مصر تتعامل مع قطاعات في غاية الأهمية تناسب مع التغيرات في نمط الحياة بحيث يصبح عام 2021 عام إطلاق هذه الشركات.

وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تعبر عن مدى الإدراك بما يجرى من حولنا من تغيرات اقتصادية واجتماعية، وكيفية مواجهاتها والتصدي لها وتعكس القدرات والإمكانيات التي يمتلكها الشباب المصري وتحويل تلك القدرات إلى معادلة ناجحة تعبر بنا إلى بر الأمان.

وأوضح قائلا: أن سكان العالم العربي هم أكثر سكان العالم شبابا، ولذلك يجب أن نحسن الاستثمار في قدراتهم، ومن هذا المنطلق فأن جامعة الدول العربية تدرك وتؤمن أن الاستثمار في الإنسان هو أكثر طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير البيئة المناسبة، وقد انعكس هذا الإدراك في القمم العربية المختلفة من خلال تشجيع البحث العلمي والارتقاء بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل.

وتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه المسابقة، مشيرًا إلى أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لمثل هذه الفاعليات، كما أتمنى تستمر هذه المسابقة كحافز على التفكير الجرىء والتخطيط المستقبلي وروح التميز.

واختتم كلمته بالقول: «لقد أسعدني الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية لما قامت به الأكاديمية من أجل حمزة أحمد منسي نجل الشهيد أحمد منسي بخصوص تقديم منحه للدراسة بمدرسة الأكاديمية، وقال: أرجو أن أقابله شخصيا وذلك تقديرا له وشهادة لوالده البطل، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم رجال حقيقيين يقدمون حياتهم فداء لوطن يحمى الجميع».

من جانبه، رحب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحضور، وقال أنه لمن دواعى سرورى أن اتواجد بين هذه الكواكبة من قيادات العمل العربي المشترك وكذلك زملائي الوزراء مشيدا بأهيمة ريادة الأعمال في الوقت الراهن.

وأوضح «عبدالغفار» قائلا: أن أزمة كوفيد 19 «كورونا» فرضت على المجتمع العالمي واقعا جديدا وظروفًا مغايرة عن السابق، وأضاف: العالم تغير شكله حاليا وسيتغير مجددا مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال من القطاعات التي تأثرت بفعل هذه الجائحة.

وشدد على أهمية قطاع ريادة الأعمال فيما يتعلق بقدرته على خلق وظائف جديدة وإتاحة الفرص للشباب فيما إقامة مشروعاتهم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتوجه عبدالغفار بالشكر لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على رعايته لهذه المسابقة بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبدعم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام أحمد أبوالغيط.

من ناحيته أعرب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتواجد في حفل إطلاق تلك النسخة من رالى مصر لريادة الأعمال، حيث أشاد بمجهودات الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، وقال: الدكتور إسماعيل عبدالغفار رائد نهضة في التعامل الشباب والرياضي من خلال الأكاديمية.

واثنى على مسابقة رالى مصر، وقال: انها توجه الشباب نحو قطاعات جديدة ومختلفة، مشيرًا إلى أهمية ريادة الأعمال حيث قام باللاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة وفتح مراكز الشباب في كل محافظة لإقامة الحاضنات وتأهيل الشباب الىجانب دراسة مع أكاديمية البحث العلمي لإنشاء حاضنة بين وزرة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي.

Advertisements

وتابع قائلا: دراستنا تشير إلى وجود هواجس لدى الشباب من أجل الحصول على قروض لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وما تقدمه هذه المسابقة من منح سيحرك أسلوب الحياة وكذلك التأثير النفسي للشاب المصري من خلال الشركات الناتجة عن ريادة الأعمال.

وتوجه بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل الذي يعد عائدا مباشرا لوزارة الشباب والرياضة لتغيير الفكرة الشبابي والقيم الفاعلة وفهم قدراتهم.

من جانبها أعربت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة عن سعادتها بالتواجد في إطلاق مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال هذا العام مشيرة إلى انها سبق وأن حضرت الرالى في نسخ سابقة، مشيرة إلى أن هذه المسابقة دائما ما تحظى بالمشروعات المتميزة وتكسب المشاركين العديد من المهارات من خلال اجتيازهم لتدريب ريادة الأعمال.

وقالت: «أتمنى النجاح للمسابقة وكلى ثقة في انها ستخرج نماذج ناجحة، الغرض هو النجاح في تحويل رائد الأعمال إلى صاحب مشروع صغير ثم متوسط ثم كبير حتى يتدرج ويمتلك سلسلة مشروعات مشيرة وإتاحة فرص عمل لأصحاب المشروعات مما يعود بالتنمية الاقتصادية على الدولة، أتمنى التوفيق وحضور النهائيات وتسليم الجوائز وهي لحظة من أسعد اللحظات التي ترجمت هذا المجهود لفرص نجاح وفرص عمل».

من جانبه أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال تعد من أهم الفعاليات التي تستهدف توجيه الدعم لطلاب الجامعات وشباب رواد الأعمال.

وأشار إلى اهتمام البنك الأهلي المصري بتأهيل وتطوير الشباب الذي يعد ثروة مصر الحقيقية والنواة الأهم لمختلف برامج التنمية وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أهدافها الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، خاصة في ضوء توجه البنك نحو تفعيل الاقتصاد المعرفي ونشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب وهو ما شجع البنك الأهلي المصري على المشاركة الفعالة في مسابقة الرالي.

وأشاد عكاشة بالشراكة الاستراتيجية المستمرة بين البنك الأهلي المصري والأكاديمية العربية.

وأكد الدكتور- إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، أن تشريف حفل إطلاق المسابقة والإعلان عن منحة الـ50 ألف متدرب، من قبل الأمين العام للجامعة العربية والسادة الوزراء، هو رسالة بالغة الأهمية لدعم الشباب، وأن تأهيلهم لسوق العمل هو أحد الأولويات على طاولة متخذي القرارات في منطقتنا العربية ومصر، ورحب عبدالغفار بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري في تنظيم النسخة الثالثة من مسابقة رالي ريادة الأعمال، والتي أطلقتها الأكاديمية العربية للعام الثالث على التوالي.

كما أكد على استمرار الدور الريادي للأكاديمية العربية، في تبني المبادرات والبرامج المستهدفة النشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال وغرس ثقافة الإبداع والابتكار في الشباب المصري والعربي، وتوجيههم لتصيح كيانات قادرة على المنافسة والتواجد الفعلي في السوق، في إطار سعي الأكاديمية العربية أن تكون المحور الابتكاري، وبيت الخبرة الداعم للشباب ورواد الأعمال، على المستوي المحلي والإقليمي.

وأوضح ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن اهتمام وتبني البنك للشباب المشارك في الرالي سيستمر من خلال توجيه الدعم والمشورة لهؤلاء الشباب ورواد الأعمال في كيفية إدارة أعمالهم مستفيدا من الخيرات والكوادر المدربة لدي البنك في هذا الشأن، حيث سبق للبنك الأهلي المصري تأسيس عدة مراكز لخدمة رواد الأعمال بهدف تقديم جميع الخدمات المصرفية غير المالية لهؤلاء الشباب، وأكدت ترمین شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري أن مشاركة البنك في رالي مصر، يأتي ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية والتي يرصد من خلالها البنك جانبا أساسيا من خططه في دعم الشباب النابغ.

واستعرض وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية مسارات المسابقة المختلفة، حيث أشار أن المسار الأول موجه الطلبة الجامعات ويستهدف المشاريع الناشئة التي تساعد على التطوير في التكنولوجيات المختلفة، كالروبوت الغواصات الآلية البرمجة تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز- الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الذكية وكذا الحلول الاقتصادية المبتكرة والمتميزة التي تخدم تحديات قائمة، والثاني، يستهدف الشركات الناشئة وشباب رواد الأعمال في القطاع الصناعي والسياحي. وأوضح الدسوقي، أن أخر موعد للتقدم للمسابقة هو 30 يونيو 2020، ويمكن الاطلاع على شروط المشاركة، والتقديم من خلال موقع المسابقة www.entrepreneurshiprally.com