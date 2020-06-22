شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: تعافي 44 حالة جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تعافي 44 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي.

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا منذ بداية الجائحة وصل لـ1135 حالة حتى الآن.

وأضاف أن «الجيش الأبيض يسطر ملحمة وطنية داخل مستشفيات العزل الصحى، وتقديم الرعاية الصحية للمصابين والسهر على راحتهم طوال فترة تواجدهم بالعزل الصحى».

كان وكيل وزارة الصحة بالغربية أكد أن المحافظة إحدى أكثر المحافظات تحقيقًا لنسب الشفاء بين المحافظات، مؤكدًا أن نسبة الشفاء تجاوزت الـ65%، مضيفًا أن فيروس كورونا المستجد الآن في مرحلة الارتباط الفيروسي والتحليل ليس هو الشرط الأهم لاكتشاف الإصابة.

وأضاف «حميدة» أن عدد المتعافين من أبناء المحافظة بلغ 1300 حالة، وبلغ عدد المعزولين داخل المنازل 761 حالة، آخرهم 41 حالة تم عزلهم منزليًا، الاثنين، وتماثل للشفاء منها 400 حالة بعد تحويل نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

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