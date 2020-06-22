شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلق على تصريحات السيسي حول ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برجر، الاثنين، إن عدم الاستقرار في ليبيا يتخذ «بشكل واضح» بعدا إقليميا، وأنه من الضروري البحث بشكل عاجل عن حل للصراع.

وقال «برغر» في مؤتمر صحفي ردا على سؤال ما إذا كانت برلين تقلقها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نعم، إن عدم الاستقرار في ليبيا يأخذ بعدا إقليميا بشكل واضح، لذا هناك حاجة ملحة لحله. لذلك، نواصل المفاوضات مع جميع الأطراف ونؤثر على الأطراف المتنازعة لمواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأشار «برجر» إلى أنه لم يطلع شخصيا على تصريحات الرئيس المصري، وجدد دعوة برلين لجميع الأطراف إلى الامتثال لحظر الأسلحة.

بدوره، أكد ممثل مجلس الوزراء، ستيفن زايبرت، أن برلين لا تزال متمسكة بموقفها السابق، الذي يدعو أطراف النزاع لاحترام الهدنة والبحث عن حل سياسي.