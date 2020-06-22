شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا واحد».. مبادرة من «الداخلية» لتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأشد احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة الداخلية من خلال مبادرة «كلنا واحد» بدءًا من السبت 20 يونيو، بتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

وأوضح بيان للوزارة، الاثنين، أن منظومة أمان بوزارة الداخلية جهّزت العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة في فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

واتُّخذت جميع الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.