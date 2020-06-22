شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لحالة تعدٍ على أراض زراعية في سرس الليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشرف حسن عبدالعال، رئيس مدينة سرس الليان، واللجنة المشكلة من مسؤول الإزالات بالوحدة ومسؤول الإدارة الزراعية وقسم شرطة سرس الليان، على تنفيذ إزالة فورية للتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بزمام المدينة بمساحة 108 أمتار، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وشدد رئيس المدينة على استمرار تلك الحملات وتطبيق القانون للحفاظ على الأراضي الزراعية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 55,233

تعافي 14,736

وفيات 2,193

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