شكرا لقرائتكم خبر عن في مزاد علني.. «سياحة الإسكندرية» تطرح 9 شواطئ للإيجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الاثنين، إجراء مزايدة علنية لتأجير 9 شواطئ بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن المزايدات تجرى لكل شاطئ على حدة خلال أيام 7 و8 و9 و12 و13 و14 و15 و16 و19 يوليو المقبل.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة تفاصيل الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدات هي شاطئ وانلي المميز (المندرة 2 سابقا)، الفنار المميز (أبوهيف الشرقي سابقا)، أبوهيف المميز (أبوهيف الغربي سابقا)، شاطئ وكافيتريا السلسلة.

وتشمل شواطئ طاحونة المندرة السياحي، العصافرة المميز (العصافرة الشرقي)، فريسكا المميز (ميامي المميز سابقا)، سيدي بشر المميز (سيدي بشر 1 سابقا)، إيناس حقي (أبوشهيف سابقا).

وأوضح «رشاد» أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ على حدة تتراوح بين 399 و599 جنيه، وتطلب من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن قيمة تأمين المزاد لكل شاطئ تتراوح بين 120 إلى 350 ألف جنيه، لافتا إلى أن المزايدة ستجرى وفقا للقانون 182 لسنة 2018.

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