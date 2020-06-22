شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3 إصابات كورونا جديدة بـ«ميت سلسيل» في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإدارة الصحية بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، عن ظهور 3 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الإدارة، في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن من بين الحالات حالة بمدينة ميت سلسيل وحالتين بالتوابع وحالتهم جميعا مستقرة وتم حصر ومتابعة جميع المخالطين للحالات الإيجابية بمعرفة فرق الترصد التابعة للإدارة.
وأكد البيان على ضرورة التزام الأهالي بإتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس والإلتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والتزاحم ولبس الماسك الطبي.
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