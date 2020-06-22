شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يبدي استيائه من تكرار الإشغالات والتعديات على جانبي الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استيائه من تكرار بعض الإشغالات والتعديات على جانبي بعض الطرق التي سبق وأن أمر بإزالتها خلال جولات ميدانية سابقة.

وشدد على عدم سماحه بذلك مرة أخرى، مع اتخاذ إجراءات قانونية حيال المسؤول عن متابعة ذلك الملف، موجها بتكليف مجموعة مختصة لمتابعة تنفيذ التوجيهات وعدم تكرار المخالفات، وأن ذلك مسئولية رئيس الوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال توقف المحافظ في بعض الأماكن أثناء عودته من جولة ميدانية بالمنطقة الصناعية شرق النيل، والتي لاحظ فيها تكرار بعض الإشغالات والتعديات على أراضي أملاك الدولة على جانبي الطريق من المنطقة الصناعية شرقا إلى مدينة بني سويف غربا، مرورا بمحور عدلي منصور والطريق الدائري المؤدي لكورنيش النيل، متفقدا أيضا عددا من الشوارع داخل المدينة.

رافق المحافظ خلال جولته كلا من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء محمود ضياء رئيس المدينة، والمهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وخلال الجولة كلف المحافظ نائبيه والسكرتير العام بمتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالتعديات والإشغالات التي تتسبب في عشوائية بجوانب الطرق، مشددا على أن تكرار الإشغالات والتعديات قد يعطي صورة غير جيدة عن منظومة المتابعة بالأجهزة التنفيذية والتي قد يستغلها البعض لمخالفة القانون، والتعدي بالبناء أو الاشغالات العشوائية على الطرق العامة.

كما أكد المحافظ على أنه سيتابع ذلك مع رؤساء الوحدات المحلية بباقي المدن، موجها بضرورة المرور اليومي على مثل تلك المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات، مع ضمان عدم تكرارها قائلا: «عدم تكرار المخالفة هو الأهم، وسأتابع ذلك من خلال لجان المتابعة بالمحافظة وجولاتي الميدانية، ولن أسمح بأي تقصير في هذا الجانب».

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وكلف محافظ بني سويف رئيس المنطقة الصناعية باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرفع تراكمات ومخلفات رملية، في الطريق المؤدي للمنطقة، مطالبا رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة القريبة من مدخل قرية بياض العرب، وأن تكون حملات النظافة بشكل مستمر.

جولة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

جولة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف