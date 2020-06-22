شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الصحفيين»: ١٢ ألف قناع طبي جديد هدية لأعضاء النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، أنه تلقى خطابًا من شركة الصفا للمستلزمات الطبية، بتخصيص 12 ألف قناع وجه طبي جراحي كهدية لأعضاء نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، تقديرًا من الشركة لدور وجهود الصحفيين الكبيرة التي يبذلونها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإيمانا من الشركة بالقيام بدورها الاجتماعي تجاه الدولة ومؤسساتها المتمثلة في نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، اللتان تبذلان جهودًا غير عادية خلال الأزمة.

وأضاف «ميري» أنه تم استلام الأقنعة من الشركة، ويتم توزيعها في مبنى النقابة بموجب كارنيه العضوية، كما سيتم اليوم استلام الأقنعة الطبية المهداة من شركة «هواوي» وعددها ١٠ آلاف لتوزيعها في مقر النقابة أيضا.

وأوضح أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم، لمساعدتهم على القيام بعملهم بشكل كامل في تنوير المجتمع وتوصيل الحقائق، ومجابهة قنوات الضلال ودحض الشائعات، مع الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم دون قلق أو خوف من الوباء.

وأشار وكيل نقابة الصحفيين إلى أن الصحفيين يعملون في ظروف استثنائية، ولم يتوقفوا للحظة منذ بداية ظهور الفيروس منذ قرابة الـ 4 أشهر، إيمانا بالدور الحقيقي الذين يلعبوه في نشر الحقائق ولاسيما الخاصة بالوباء والتي تقتل الشائعات المثيرة للذعر في مهدها.