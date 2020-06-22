شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: خروج صيدلانية من «حجر قها» بعد نجاح ولادتها القيصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، الاثنين، خروج وشفاء وتعافي صيدلانية تدعى هاجر، من فيروس كورونا، بعد نجاح ولادتها القيصرية الطارئة بالمستشفى، مع طفلها عمر، من مستشفى قها للحجر الصحي.

كان المستشفى استقبل حالة الصيدلانية، مصابة بكورونا، ونجح فريق طبي بالمستشفى في إجراء ولادة قيصرية طارئة لها.

وضم ّالفريق الطبي كل من الدكاترة أحمد مصطفى متولي استشاري التخدير، وسلام شمس أخصائي النساء والتوليد، وأحمد سامي نائب النساء والتوليد، وفريق التمريض حنان فرحات، وإيمان سليمان، وأحمد ناصر، وأسماء سامح، ومريم سمير، إضافة إلى الدكتورة أسماء عربي مدير الفريق لجهودها الكبيرة في التنسيق والتجهيز للعمليات والمتابعة المستمرة، ورضا عرفات رئيس قسم صيانة الأجهزة الطبية، وعمال المستشفى.

وشهد مستشفى قها المركزي للحجر الصحي، نجاح 3 حالات ولادة قيصرية خلال أسبوع لثلاث سيدات كن محجوزات لإصابتهن بفيروس كورونا المستجد.

ولادته قيصرية بمستشفى حجر قها

ولادته قيصرية بمستشفى حجر قها