شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على تلوث بترولي بشاطئ النادي الاجتماعي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن مركز مكافحة التلوث البترولي بالغردقة من السيطرة ومكافحة تلوث بالبقع الزيتية بشاطئ النادي الاجتماعي بالغردقة.

كانت أجهزة وزارة البيئة قد رصدت تلوث بترولي بالبقع الزيتية على شاطئ النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة وذلك على مساحات متفرقة، حيث غطت البقع الزيتية مساحات من الشاطئ وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وامتداد التلوث لمناطق أخرى.

تم إخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر ومركز مكافحة التلوث البترولي بالغردقة بالواقعة، فيما تم إجراء مسح بحري للمنطقة البحرية للتأكد من من ظهور بقع زيتية أخرى من عدمه، وبدأ مركز مكافحة التلوث البترولي في محاصر البقع الزيتية ومكافحتها وإزالتها.

كما تقرر تشكيل لجنة من باحثي البيئة من البحر الأحمر للانتقال لموقع التلوث والحصول على عينة من بصمة الزيت من التلوث البترولي وإرسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتحديد قيمة التعويضات المالية بالاضرار التي لحقت بالبيئة البحرية.