شكرا لقرائتكم خبر عن حاولت الانتحار بسبب صعوبة الامتحانات.. إنقاذ طالبة بالثانوية الأزهرية من الغرق بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حاولت طالبة بالثانوية الأزهرية بالدقهلية الانتحار، الاثنين، بإلقاء نفسها في ترعة «بحر طناح» بسبب صعوبة الامتحان وتمكن أحد الشباب من إنقاذها.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبدالهادي مأمور مركز شرطة المنصورة، من أهالي قرية «برق العز» يفيد بإنقاذ طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري من الغرق بعد أن ألقت بنفسها في بحر طناح في محاولة للانتحار.

انتقل الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتبين أن الطالبة تدعى «ن. ا»، وبعد انتهاء الامتحان في مادة الفقه وفي طريق عودتها إلى البيت حاولت التخلص من حياتها وألقت بنفسها في الترعة إلا أن أحد الشباب تصادف وجوده بالمكان وتمكن من إنقاذها.

ونقل الأهالي الطالبة إلى وحدة طب الأسرة بالقرية وتقديم الإسعافات الأولية لها، وإعادتها إلى بيتها.

وأكدت الطالبة أن امتحان الفقه كان صعبا ولذلك لم تتمكن من الإجابة بشكل جيد فقررت التخلص من حياتها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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