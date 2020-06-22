رصد مجموعة درافيل نادرة في البحر الأحمر.. و"البيئة" تكشف السبب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رصد مجموعة من الدرافيل النادرة التي تنتمي إلى فصيلة الحيتيات ذوات الأسنان بمنطقة شمال الغردقة كأحد المؤشرات الإيجابية التي استفادت منها البيئة البحرية جراء تخفيف الضغوط من الأنشطة البشرية والانبعاثات والملوثات الناتجة عن تلك الاستخدامات وهو ما عاد بالنفع على البيئة البحرية.

وأضافت ياسمين فؤاد، في بيان، اليوم، أنه تم رصد مجموعة الدرافيل المكونة من خمسة أفراد وتنتمي الي فصيلة الحيتيات ذوات الأسنان والتي تعيش في مياة البحار والمحيطات وتتميز بوجود أسنان.

كما تم رصدها يوم 17 يونيو الجاري ولمدة ساعتين حيث تم مشاهداتها من الساعة الثانية بعد الظهر وعلي مدار ساعتين استمرت المجموعة خلالهما في السباحة والتحول حول الموقع.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن إدارة المحميات بالبحر الأحمر تقوم بحفظ تقارير تمثل سجلات مشاهدات ورصد الأنواع من الكائنات البحرية الفريدة من نوعها حيث تشير تلك السجلات إلى رصد مشاهداتها عام 2018 وكانت تتحرك في موقع بمواجهة ساحل مدينة الغردقة في المياه المفتوحة.

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واحتوى السرب على 10 أفراد من نفس النوع وكانت مدة المشاهدة حوالي 15 دقيقة، ولم يسبق مشاهدته عن قرب سوى مرة واحدة عام 2013.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن إعادة تكرار ظهور وتسجيل مشاهدات متكررة لنفس الأنواع في نفس التوقيتات ومطابقة المدة الزمنية التي يمكن تسجيل التواجد في الموقع واستمرار المشاهدة على مدار ساعتين بنفس الموقع هو أحد المؤشرات الإيجابية التي يعكس مدى استفادة البيئة البحرية من تخفيف الضغوط من الأنشطة البشرية وتوقف حركة اللنشات والانبعاثات الناتجة عنها والتي دائما ما تلامس سطح المياه وعملية تحريك المياه وصدور ذبذبات متتالية من محركات اللنشات.

ويعود ذلك أيضًا إلى اختفاء الملوثات الناتجة عن الاستخدامات ويؤدي إلى استعادة كثير من النظم البيئية مقدرتها على الإنتاجية وقدرتها على توفير مصادر تغذية مناسبة خاصة مع وجود الكائنات البحرية التي تحتاج إلى كميات وفيرة منها وبالتالي فإن استعادة قدرة السلسلة الغذائية على الإنتاجية في بيئة مناسبة هو أحد أهم مؤشرات قدرة النظم البيئية الطبيعية في استرجاع مقوماتها في ظل ظروف مناسبة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن خطط الوزارة لإدارة المحميات تعمل دائما على ضرورة دعم وضع خطط وضوابط للحد من التجاوزات وتنظيم تنفيذ الأنشطة ووضع برامج مراقبة والرصد للمساعدة في حماية الكائنات الحية والتعامل مع البيئة الطبيعية لكافة الموارد الحية للحفاظ عليها.