محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهمت قوات الشرطة مصنعا غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية والمطهرات بحي العمرانية، اليوم الاثنين. التحريات أشارت إلى أن أحد الأشخاص يدير مصنعا بدون ترخيص لإنتاج الكمامات مستخدما خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق مستغلا زيادة إقال المواطنين على شرائها؛ بسبب الظروف الراهنة. عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية مشتركة من قسم شرطة وحي العمرانية وإدارة المرافق المصنع بمنطقة الكُونيسة، ومصادرة نحو 700 عبوة كمامات مجهولة المصدر بإجمالي 35 ألف قطعة و700 لتر كحول مُعد للتعبئة. وتم غلق المصنع وتشميعه في حضور مسؤولة البيئة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق وتشميع مصنع كمامات مجهولة المصدر في العمرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.