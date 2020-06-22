المحكمة التأديبية تبرئ 7 موظفين بالوطنية للإعلام من تهمة الإهمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 10 من العاملين في الإدارة القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بوجود قصور في عمل الإدارة والإهمال في أداء العمل، مما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ضد الهيئة الوطنية للإعلام.

وتضمن الحكم تبرئة كل من؛ محام بالإدارة القانونية المركزية بالهيئة الوطنية للإعلام، بجانب "م. م"، و "م. م" مديري إدارة قانونية، ومحام آخر بالإدارة، و"م. ج"، و "م. أ" مديري عام بذات الجهة، وكبير محامين من التهم المنسوبة لهم.

وعاقبت المحكمة كلً من محامين بالإدارة بخصم أجر 10 أيام من راتب كلًا منهما، ووجهت عقوبة الإنذار لـ "م. ع" أحد مديري العموم بالإدارة.

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ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من المحامين عدم إنجاز واتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيقات المسندة لهم كأعمال، وتراخي المحال الثالث في إنجاز ملفات التظلمات المحالة له بدون مبرر رغم تحرير مذكرات بشأنها ولم يعرضها على رئاسته للاعتماد، فيما تقاعس الرابع عن إبداء أي دفاع موضوعي في دعوى اقتصادية ترتب عليه صدور حكم ضد الهيئة.

وتقاعس الخامس أيضًا عن مباشرة دعوى منوطة به ترتب عليه صدور حكم قضائي ضد الهيئة، ولم يحرر مذكرة بالرأي في الحكم الصادر إلا بعد فوات المواعيد المقررة للطعن، وأهمل السابع في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيه.

وتبين للمحكمة براءة 7 من المحالين من التهم المنسوبة لهم، فيما أدانت 3 آخرين وأصدرت حكم بمجازاتهم.