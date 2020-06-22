أنقذوا 9 أطفال.. لحظات الرعب في ملحمة رجال الإطفاء بحريق "شقة الدقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملحمة بطولية سطرها رجال الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين؛ إثر نشوب حريق هائل في وحدة سكنية بحي الدقي، وسط المحافظة.

ظهر اليوم تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بشارع ميشيل باخوم المتفرع من شارع مصدق.

شرارة البداية كانت مع صدور صوت أقرب للانفجار مصدره وحدة التكييف الخارجية للشقة محل الحريق، تلاها أصوات صراخ واستغاثات.

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في أقل من دقيقتين وصلت قوة من الحماية المدنية -ضمت 3 سيارات إطفاء- مدعومة بسلم هيدروليكي. جرى تقسيم أفراد الإنقاذ مجموعتين، الأولى تتولى عملية إخماد النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، والثانية إنقاذ المحتجزين داخل العقار بسبب النيران والأدخنة.

المهمة لم تكن بالأمر اليسير لاسيما امتداد النيران إلى السلم الداخلي فأضحى قاطنو الطابق الأخير دون حيلة للنجاة.

بخطوات سريعة وحرفية أنقذ رجال الحماية المدنية 9 أطفال من الموت المحقق بواسطة السلم الهيدروليكي لتسود فرحة عارمة بين الحضور خاصة ذويهم الذين لم تفارق أبصارهم تطورات الموقف.

رويدا رويدا، أحكم رجال الإطفاء سيطرتهم على الحريق الذي أسفر عن إصابة رجل إنقاذ بكسر في مشط القدم -حالته مستقرة- لتبدأ بعدها عملية التبريد لمنع تجدد اشتعاله، في الوقت الذي وجه الأهالي الشكر لقوات الحماية المدنية "مافيش كلام يوفي حقكم.. أنتم أبطال".