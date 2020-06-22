الجريدة الرسمية تنشر قرار العدل بنقل محكمة المراغة الجزئية إلى محاكم جهينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة المراغة الجزئية، ومحكمة المراغة لشئون الأسرة، إلى مبنى محاكم جهينة الكائن بجهينة الغربية، شارع الجمهورية بجوار مركز الشرطة القديم، وذلك بصفة مؤقتة، بدلًا من المقر الحالي.

وتضمن القرار أنه على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة التنفيذ، على أن يُعمل به اعتبارًا من السبت 4 يوليو المقبل.

جاء القرار بعد الاطلاع على الإجراءات القانونية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاتها، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وعلى كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.