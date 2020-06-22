بالفيديو.. الداخلية توزع السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بتوزيع السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة "كلنا واحد"، وذلك بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم للأسرة المصرية.

وجهزت منظومة أمان بوزارة الداخلية، العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة في فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا؛ لتحفيف العبء عن كاهلهم.

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وجرى اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.

وكانت الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.