أخبار مصر | أمين الأعلى للآثار يتفقد سور مجرى العيون ويوجه بسرعة إنجاز المشروع

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمين الأعلى للآثار يتفقد سور مجرى العيون ويوجه بسرعة إنجاز المشروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الاثنين، الأعمال الجارية في مشروع تطوير سور مجرى العيون، وذلك في إطار عودة حركة العمل إلى طبيعتها.

ورافق الأمين العام، في جولته الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وعاطف الدباح مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أبو بكر أحمد عبد الله رئيس الاداره المركزيه للقاهرة والجيزة، وسهير قنصوه مدير عام مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط، ومصطفي صبحي مدير عام المتابعة الفنية بالمنطقة والدكتور أحمد العادلي مدير عام معاهد الحرف الأثرية.

وخلال الجولة وجه وزيري باستمرار بذل الجهد خلال الفترة القادمة استعدادا لاستقبال الحدث العالمي مسار المومياوات الملكية ومواكبة أعمال الإنشاءات الجارية في منطقه المدابغ من قبل هيئة المجتمعات العمرانية حتي تتحول المنطقة إلى مزار سياحي عالمي لا يقارن.

وأثنى الأمين العام على العمل المبذول خلال الفترة الماضية، من جميع العاملين في المنطقه مع ضروره استمرار هذا الجهد حتى يخرج المشروع إلى النور.

تفاصيل المشروع

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