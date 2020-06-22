أخبار مصر | وزيرة الهجرة: تحرك 800 مصري عالق بالسودان فى طريقهم للوطن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة: تحرك 800 مصري عالق بالسودان فى طريقهم للوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن عودة 800 مواطن من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم والذين قاموا بالتسجيل فى السفارة المصرية بالخرطوم، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية بالتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومنظمات المجتمع المدني، لعودة المصريين العالقين بالسودان.
وأكدت وزيرة الهجرة أن المواطنين قد تحركوا فجر اليوم الاثنين من الخرطوم في طريق عودتهم إلى مصر، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودتهم بالتنسيق مع معبر قسطل البرى ومدينة أبوسمبل.
وأشارت مكرم الي انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطهير وتعقيم الأتوبيسات مع التزام كافة المتواجدين بارتداء الكمامات استعدادا لاستقبال أبنائنا فور وصولهم.
وقد تقدمت وزيرة الهجرة بمذكرة في وقت سابق لعرضها علي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت الموقف الكامل للمصريين العالقين بالسودان، ويتم العمل حاليا على إنهاء كافة إجراءات خروج المصريين ونقلهم إلى الحدود المصرية السودانية فى ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقامت الوزيرة أنه تم التنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذى قدم كل سبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كافة ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية.
كما قامت الوزارة بتوفير أتوبيسات نقل تقلهم من الحدود المصرية السودانية للداخل المصري، بالتعاون مع مؤسسة جود، مقدمة الشكر للأستاذ ممدوح عباس رئيس المؤسسة، على التعاون والاستعداد التام لتقديم كافة أشكال الدعم ومساندة الوطن فى ظل أزمة كورونا.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".