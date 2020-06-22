أخبار مصر | وزيرة الهجرة: تحرك 800 مصري عالق بالسودان فى طريقهم للوطن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة: تحرك 800 مصري عالق بالسودان فى طريقهم للوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن عودة 800 مواطن من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم والذين قاموا بالتسجيل فى السفارة المصرية بالخرطوم، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية بالتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومنظمات المجتمع المدني، لعودة المصريين العالقين بالسودان.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المواطنين قد تحركوا فجر اليوم الاثنين من الخرطوم في طريق عودتهم إلى مصر، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودتهم بالتنسيق مع معبر قسطل البرى ومدينة أبوسمبل‪.‬

وأشارت مكرم الي انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطهير وتعقيم الأتوبيسات مع التزام كافة المتواجدين بارتداء الكمامات استعدادا لاستقبال أبنائنا فور وصولهم‪.‬

‏‪‎‬وقد تقدمت وزيرة الهجرة بمذكرة في وقت سابق لعرضها علي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت الموقف الكامل للمصريين العالقين بالسودان، ويتم العمل حاليا على إنهاء كافة إجراءات خروج المصريين ونقلهم إلى الحدود المصرية السودانية فى ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا‪. ‬

‏‪‎‬وقامت الوزيرة أنه تم التنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذى قدم كل سبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كافة ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية.

كما قامت الوزارة بتوفير أتوبيسات نقل تقلهم من الحدود المصرية السودانية للداخل المصري، بالتعاون مع مؤسسة جود، مقدمة الشكر للأستاذ ممدوح عباس رئيس المؤسسة، على التعاون والاستعداد التام لتقديم كافة أشكال الدعم ومساندة الوطن فى ظل أزمة كورونا‪.‬

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