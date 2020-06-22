أخبار مصر | منسقو "أمهات مصر" يناشدون أولياء الأمور بعدم التواجد أمام لجان الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر منسقو "أمهات مصر" يناشدون أولياء الأمور بعدم التواجد أمام لجان الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد منسقو اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، جميع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم الوقوف مع أبنائهم وانتظارهم أمام اللجان، منعا لنقل عدوي فيروس كورونا والتسبب في انتشاره.

وقالت داليا الحزاوي، منسق اتحاد أمهات مصر، إنه يتجدد كل عام مشهد الأمهات أمام اللجان ممسكة بالأذكار والأدعية وكان هذا المشهد الجميع يشيد بة وبعظمة الأم التي تقدم الدعم النفسي لأولادها، ولكن هذه السنة الوضع مختلف تماما وأصبح هذا المشهد مشهد عبثي ومأساة يجب أن تتوقف لأن هذا التزاحم سيؤدي إلي انتشار عدوي فيروس كورونا.

وأضافت داليا أن هذا المشهد سيؤدي للضرر لأولياء الأمور وكذلك الطلاب، فيجب أن نكون أكثر وعيا ونقوم بدورنا في تحمل المسئولية، قائله: "الحكومة لوحدها لا تستطيع، وقد شدد الاتحاد قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة علي هذا المطلب ونناشد من جديد أولياء الأمور بأن يوصلوا أولادهم اللجان واتركوهم لا داعي للجلوس أمام اللجان، هذا ظرف استثنائي ومحتاج مننا تصرفات عقلانية".

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وأوضحت شيرين حمدي، منسق اتحاد أمهات مصر، أننا في وقت صعب جدا في ظل أزمة كورونا وذروه الوباء، وبالتالي ليس من المعقول أن نري مشهد تزاحم أولياء الأمور أمام اللجان ويحدث تجمعات كبيرة مثل التي شاهدناها أمس، وقد تتسبب في العدوى لولس الأمر وللطالب ونصبح نحن القنبلة الموقوتة التي نضر بها أنفسنا وأبنائنا والبلد.

وناشدت شيرين، جميع أولياء الأمور بعدم الوقوف مع أبنائهم أمام اللجان وانتظارهم لحين خروجهم من اللجنة، قائلة: "وربنا يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل شر".

وشددت أميرة محمود عبد المبدى، منسق اتحاد أمهات مصر، علي ضرورة نزول الطلاب من منازلهم مرتدين الكمامات حرصا على سلامتهم وضرورة مراعاة التباعد بين الطلاب وبعضهم البعض.

ولفتت أميرة النظر إلي أن تأخر فتح اللجان في التاسعة صباحا بدلا من الثامنة صباحا أدي لتكدس الطلاب أمام اللجان وعند دخول اللجنة، مطالبه أولياء الأمور من الأمهات بعدم الذهاب مع الأبناء إلى الامتحان وعدم الانتظار أمام المدارس لمنع الازدحام وانتقال العدوى.