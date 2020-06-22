أخبار مصر | موظفو وزارة الإعلام يعتدون على مقر المجلس الأعلى بماسبيرو.. ومذكرة لرئيس الوزراء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موظفو وزارة الإعلام يعتدون على مقر المجلس الأعلى بماسبيرو.. ومذكرة لرئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعداد مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاعتداء الذي قام به موظفو وزارة الدولة للإعلام، على مكاتب وقاعات المجلس، بالاستعانة بـ18 من موظفي الأمن بالوزارة، يتقدمهم مدير أمن الوزارة، ووكيل أول الوزارة، ومدير مكتب وزير الإعلام، مؤكدًا في مذكراته أن العمل توقف تمامًا بسبب هذه الاعتداءات، واقتحام الغرف والقاعات، وتغيير مفاتيحها، والاستيلاء على مكاتبها و ما بداخلها.

وأكد المجلس في مذكرته، أن الوزارة رفضت تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 442 لسنة 2020، والذي يقضي بنقل 61 من العاملين بالمجلس إلى ديوان عام الوزارة، موضحًا أنه ملتزمٌ تمامًا بتنفيذ القرار، وأنه تم إخلاء طرف الموظفين جميعًا من المجلس، إلا أن الوزارة قامت بتشغيل 40 فقط منهم، وطردت الباقين دون أسباب، وأنه فوجئ المجلس صباح اليوم بإيفاد الوزارة لـ18 من الموظفين ضمن الذين تم تعينهم بالوزارة، ليعملوا من مكاتب المجلس لصالح الوزارة.

وأشار المجلس إلى أن الاعتداءات من جانب موظفي وزارة الدولة للإعلام، تسئ للدولة المصرية، وتهدد استقلالية المجلس، مطالبًا في مذكرته رئيس الوزراء، بالتدخل الفوري في هذه الواقعة المشينة، حفاظًا على هيبة الدولة، واستمرارًا لعمل المجلس، لافتًا إلى أن سلوك الوزير واستخدامه لموظفي الأمن، يعد تدخل تسبب في إيقاف عمل المجلس، وتصرف مشين يسئ للحكومة.