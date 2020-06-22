شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط»: الاستثمار في الإنسان أفضل الطرق لتحقيق التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن سكان الوطن العربي هم الأكثر شبابا في العالم، ما يتطلب أن نحسن الاستثمار في قدراتهم، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية تؤمن أن الاستثمار في الإنسان هو أفضل طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في كلمته التي القاها خلال افتتاح فاعليات مسابقة «رالي مصر لريادة الأعمال» الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، اليوم الإثنين، عبر منصة Zoom.

وأضاف «أبوالغيط» أن مسابقة «رالي مصر لريادة الأعمال» تأتي في وقت نحتاج فيه لإعطاء الحافز للشباب ومواكبة ما يجري حولنا من تطورات على مختلف الأصعدة، قائلا:«نحن في أشد الحاجة إلى تشجيع الإبداع والابتكار والتجارب المتميزة في ظل هذه الظروف غير العادية والمتمثلة في وباء كورونا».

وأشار إلى أن ضرورة استمرار هذه المسابقة كحافز للشباب على التفكير الجرئ والتخطيط المستقبلي والتميز، معربا عن سعادته بتقديم الأكاديمية منحة دراسية للطفل حمزة نجل الشهيد أحمد منسي، قائلا:«أرجو أن أقابله شخصيا تقديرا لوالده..فهؤلاء هم رجال حقيقون يقدمون حياتهم فداء لوطن يحمى الجميع».

جدير بالذكر أن «رالي مصر لريادة الأعمال»، من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، والتي تستهدف نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال، وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم.

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