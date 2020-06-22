شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على دخان محدود بالدور السابع بمبنى «الوطنية للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال بيان رسمي للهيئة الوطنية للإعلام أنه حدث منذ قليل ماس كهربائي بمفتاح تشغيل وحدة التكيف داخل مكتب المجالس واللجان بالدور السابع بمبنى الوطنية للإعلام ونتج عنه دخان قليل. وعلى الفور تعاملت وحدة الدفاع المدني المتواجدة بالمبني معه وتمت السيطرة عليه وتابعت الجهات المعنية من قطاع الأمن التأكد من السيطرة على الأمر وقد تم التأكد من عدم وجود اية خسائر بشرية أو مادية بمكان الدخان سوى بمفتاح تشغيل وحدة التكييف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 55,233

تعافي 14,736

وفيات 2,193

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