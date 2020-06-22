شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الثالث لحملة التنظيف.. رفع 4 أطنان من المخلفات من قاع البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اليوم الثالث لبدء حملة تنظيف قاع مياه البحر الأحمر من المخلفات تم رفع أربعة أطنان من المخلفات الصلبة بالاشتراك مع محميات البحر الأحمر وجمعية المحافظة على البيئة وغرفة الغوص ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر».

‪ حملة لرفع ٤ أطنان من المخلفات من قاع البحر الأحمر ‬

‪ حملة لرفع ٤ أطنان من المخلفات من قاع البحر الأحمر ‬

وأكد هشام مصطفى، المدير التنفيذي لجمعية المحافظة على البيئة، أن المبادرة تستمر بتنظيف الشواطئ بمدن البحر الأحمر حتى التاسع والعشرين من يونيو الجاري في أولى أنشطة مبادرة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر» لحماية التنوع البيولوجي بعدد من موانئ البحر الأحمر منها المينا السياحي ومارينا نادي الرياضات بالغردقة ومارينا الألومنيوم بسفاجا ومارينا مرسى بمشاركة 20 غواصًا.

‪ حملة لرفع ٤ أطنان من المخلفات من قاع البحر الأحمر ‬

‪ حملة لرفع ٤ أطنان من المخلفات من قاع البحر الأحمر ‬

وأضاف مصطفى أن المبادرة استهدفت اليوم جمع 4 أطنان، بالإضافة إلى تجميع كميات ٨ أطنان اليومين السابقين مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة عدد من الغواصين المتطوعين وتم التشديد عليهم في حالة اتصال بشخص مريض أو عانيت من، يرجى إحضار شهادة طبية من مركز مختص في طب الأعماق قبل المشاركة.

‪ حملة لرفع ٤ أطنان من المخلفات من قاع البحر الأحمر ‬

‪ حملة لرفع ٤ أطنان من المخلفات من قاع البحر الأحمر ‬

وتابع أن الحملة تعتبر هي أول أنشطة مبادرة «اتحضر للأخضر» في مجال حماية التنوع البيولوجي وصون المحميات الطبيعية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وفق مبادئ التنمية المستدامة بضرورة دمج شركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والقطاع السياحي في الأنشطة البيئية، وأن الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي بالإضافة إلى دمج المجتمع المدني والعاملين في قطاع السياحة في برامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجي والحفاظ على استدامتها.