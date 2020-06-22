شكرا لقرائتكم خبر عن «مليون مبرمج عربي» تعلن قائمة أفضل 5 مشاريع مبتكرة في خدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل قائمة أفضل 5 مشاريع مبتكرة طورها خريجو مبادرة «مليون مبرمج عربي» بالاعتماد على مهاراتهم التي اكتسبوها في مجالات البرمجة والتكنولوجيا الحديثة لتطوير تطبيقات ذكية تتبنى أفكاراً جديدة لخدمة مجتمعاتهم والارتقاء بجودة حياة أفرادها.

وحسب بيان للمؤسسة تلقت «المصري اليوم» نسخة منه تضمنت المشاريع الفائزة تطبيق «على الفرازة» للمبرمجة المصرية إيمان وجدي سليم، وتطبيق «ساعد الغير» للمبرمج المصري محمد صبحي عبدالمجيد ،وتطبيق «سند» الذي طورته المبرمجة العراقية فرح مهدي خضير، وتطبيق «طمني» للمبرمج اليمني سعيد عوض أبوصياح، وتطبيق «منبه الألغام الأرضية» للمبرمج مروان الحكيمي من اليمن.

وتم تكريم أربعة مدربين تقديرًا لمساهمتهم في دعم المشاركين في المبادرة وهم: عبدالواحد الجمالي من اليمن، وإياد رشاد وباسلة المهلي من سوريا، وسارة الزهراوي من المغرب.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق مبادرة «مليون مبرمج عربي»، كأكبر مشروع برمجة يسعى إلى تدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها ومواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته وذلك لتمكين الشباب العربي وتسليحهم بأدوات المستقبل التكنولوجية وبناء قدراتهم وتوفير فرص عمل تمكنهم من استغلال مهاراتهم وتوجيهها بما يخدم الاحتياجات المستقبلية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الذي سيشكل اقتصاد المستقبل.

وأكد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أهمية تشجيع الشباب العربي على استخدام خبراتهم المعرفية التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في مبادرة «مليون مبرمج عربي» وتوظيف إبداعاتهم وابتكاراتهم لخدمة مجتمعاتهم ودعمها، وصناعة مستقبل أفضل، وبناء الأسس لنهضة اقتصادية شاملة في المنطقة العربية، بما يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن تكون لغة البرمجة من أهم مهارات وأدوات شباب المستقبل.

«على الفرازة»

ويؤكد مشروع تطبيق «على الفرازة» الذي طورته المبرمجة المصرية إيمان وجدي سليم (35 سنة)، أن مجالات توظيف التكنولوجيا الحديثة لتمكين المرأة في المجتمعات لا حصر لها، حيث استطاعت إيمان من خلال مشروع «على الفرازة» توفير فرصة للسيدات لتسويق الطعام المحضر منزلياً وإمكانية توصيله للعائلات، وساهم حتى الآن في دعم 800 عائلة في مصر.

«ساعد الغير»

أما المبرمج المصري محمد صبحي عبدالمجيد (35 سنة) فاستلهم فكرة تطبيق «ساعد الغير» عندما فكر في كيفية إعادة تدوير الثياب المستعملة والقديمة، وتوفير الفرصة للراغبين بمنح ملابسهم الزائدة على الحاجة للمحتاجين إليها، وخاصة أن الكثير من الناس يرغبون بالتبرع لكنهم لا يعرفون آلية التبرع والمؤسسات الرسمية المعنية. وعمل محمد على تطوير التطبيق لربط الجهات والمؤسسات غير الحكومية في مصر مع المجتمع، ويتم العمل على اللمسات الأخيرة لإطلاقه.

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ويهدف تطبيق «سند»، الذي طورته فرح مهدي خضير، وهي شابة عراقية مقيمة في المملكة الأردنية الهاشمية (26 سنة)، إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية لمختلف أفراد المجتمع في العاصمة الأردنية عمّان وتوفيرها بشكل أيسر وأقل كلفة، حيث يتيح التطبيق للأفراد طلب موعد أو البحث عن منشأة للرعاية الصحية، إضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات الصحية الأخرى بشكل أكثر فعالية للجمهور.

ونجح المبرمج اليمني سعيد عوض أبوصياح المقيم في المملكة العربية السعودية (27 سنة) بتوظيف مهاراته التي اكتسبها بعد التحاقه في دورة تحليل البيانات في مبادرة مليون مبرمج عربي، وتطوير تطبيق «طمني» الذي يرتكز على فكرة مبتكرة لمتابعة الطلاب وسير الباصات مع توفير إشعارات لحظية للمستخدمين بشكل أوتوماتيكي بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة.

ووظف المبرمج اليمني مروان الحكيمي (35 سنة) خبراته في عالم البرمجة لتطوير تطبيق يكشف أماكن الألغام ويعرض مناطق الألغام المحتملة حتى يتمكن الناس من تجنبها، إضافة إلى تقديم الإرشادات حول ما يجب فعله ومن يجب الاتصال به إذا وجد شخص ما نفسه في موقع الخطر، حيث نجح التطبيق في المساعدة على إزالة الألغام من ثلاث مناطق.