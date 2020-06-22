شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: أزمة كورونا فرضت على المحتمع الدولى واقعًا جديدًا.. والعالم سيتغير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أزمة فيروس كورونا المستجد فرضت على المجتمع العالمي واقعًا جديدًا وظروفاً مغايرة عن السابق.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح فاعليات مسابقة «رالي مصر لريادة الأعمال»، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، اليوم الإثنين، عبر منصة Zoom.

وأضاف «عبدالغفار»: «العالم تغير شكله حاليًا وسيتغير مجددًا»، موضحا أن ريادة الأعمال من القطاعات التي تأثرت بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية ريادة الأعمال في الوقت الراهن، لقدرتها على خلق وظائف جديدة وإتاحة الفرص للشباب لإقامة مشروعاتهم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

ويعد «رالي مصر لريادة الأعمال»، من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، والتي تستهدف نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال، وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم.

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