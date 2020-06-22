شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية الحديثة في المجمعات التعليمية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن غلق باب قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية الحديثة في المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة بالأميرية، والفيوم، وأسيوط، وأبوغالب، للعام الدراسي الجديد 2020- 2021، الخميس المقبل.

وقال د. أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن التقدم للمجمعات التكنولوجية شهد هذا العام إقبالا كثيفا من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمجمعات، حيث تقدم للتسجيل إلكترونيًا حتى اليوم 1520 طالبًا من حملة الشهادة الإعدادية.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، الاثنين، أن أعداد المتقدمين في الأسبوع الأول جاءت كالتالي، 983 تقدموا للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع الأميرية التعليمي التكنولوجي المتكامل، و80 طالبا تقدموا للالتحاق بالمدرسة الثانوية المهنية بمجمع «دمو» في الفيوم، و94 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع «دمو» في الفيوم، و235 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع أسيوط، و128 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع أبوغالب.

وأشار «الحيوي» إلى استمرار التقديم الإلكتروني للالتحاق بالمجمعات حتى نهاية الأسبوع الجاري، من خلال الرابط الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لصندوق تطوير التعليم أو الصفحه الرسمية الخاصة بكل مجمع، أو من خلال معامل الحاسب الآلي المتاحة بمقر المجمع.

وشدد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أنه لن يتم قبول الطالب إلا بعد اجتياز اختبارات قدرات في اللغات العربية والإنجليزية، والرياضيات، IQ، والمقابلات الشخصية للطلاب وأولياء الأمور، ثم الكشف الطبي للطالب في حال قبوله، وهذه الشروط أساسية في القبول، مشيرًا إلى أن مواعيد اختبارات القدرات سيتم إعلانها عقب غلق باب التقديم نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم إعلان كافة التفاصيل والنماذج الخاصة باختبارات القدرات والتي ستكون موحدة على كافة المجمعات التكنولوجية لأول مرة.

وناشد «الحيوي» أولياء الأمور عدم الانسياق خلف أي أشخاص أو جهات خارج صندوق تطوير التعليم، يدعون صلتهم بالصندوق أو المجمعات ويستطيعون إلحاق أبنائهم بالمجمعات التكنولوجية، مؤكدًا أن الصفحة الرسمية لصندوق تطوير التعليم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» هي المرجع الوحيد لأي استفسارات خاصة بالمجمعات عبر رسائل الصفحة.

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وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن المستندات المطلوبة للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية هي صورة ضوئية من شهادة نجاح المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019- 2020، وبيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر معتمدة طبق الأصل، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب يتم تسليمها بمقر المجمع عند سداد مصروفات اختبارات القدرات والتي تقدر قيمتها بخمسون جنيها لا ترد، وتسدد إلكترونيا عن طريق الفيزا كارد بمقر المجمع، وبالنسبة للطلبة المقبولين يتم سداد مبلغ 150 جنيها تكلفة حضور دورة اللغة، وتسدد بعد ظهور النتيجة النهائية.

إنفوجراف.. إقبال كثيف على التقدم للمجمعات التكنولوجية

إنفوجراف.. إقبال كثيف على التقدم للمجمعات التكنولوجية

إنفوجراف.. إقبال كثيف على التقدم للمجمعات التكنولوجية

إنفوجراف.. إقبال كثيف على التقدم للمجمعات التكنولوجية

إنفوجراف.. إقبال كثيف على التقدم للمجمعات التكنولوجية