شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تصدر كشف حساب الـ6 سنوات الماضية: أنفقنا 5.1 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة الثقافة من كشف حساب إنجازاتها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020، حيث أصدرت، الإثنين، بيانًا، كشفت فيه عن إنفاقها 5،1 مليار جنيه، حيث قامت بتنفيذ 118 مشروعًا إنشائيًا خلال تلك الفترة، بتكلفة 3376 مليون جنيه، ولايزال العمل مستمرًا في 29 مشروعًا بتكلفة 1400 مليون جنيه، بخلاف الانشطة والفعاليات والمهرجانات والبرامج.

وقال التقرير الصادر، الإثنين، إنه تم افتتاح 20 موقع ثقافي في الفترة من 2018_2020، كما تم الانتهاء من متحف قيادة الثورة والذي تكلف 280 مليون جنيه، وتم إعادة فتح دار الوثائق بالفسطاط بتكلفة 45 مليون جنيه بمنحة من الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، مشيرًا إلى أن عام 2018 شهد للمرة الأولى انضمام وزارة الثقافة إلى برنامج عمل الحكومة وفق رؤية استراتيجية واضحة، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة من 2014_2018 عددًا من الأنشطة الثقافية منها «فعاليات الجنادرية وفعاليات عام مصر الصين والأقصر عاصمة الثقافة العربية».

وأوضح التقرير أنه تم تقديم 106356 نشاط ثقافي لتنمية الموهوبين ودعم المبدعين، منها 625 نشاط لمواجهة التطرف الفكرى تم تنفيذ 141 منها في 15 قرية بمحافظة المنيا استفاد منها 674338 مستفيدًا، وتم تقديم 180 ليلة عرض مجانى في 10 محافظات في إطار مشروع مسرح المواجهة والتجوال استهدفت 150 ألف مشاهد، فيما تخرج 336 من شباب الفنانين في 4 محافظات ضمن مشروع «ابدأ حلمك» لإعداد الفنان الشامل، وإنتاج عرض مسرحى «بيت الأشباح» يضم 30 من خريجى الدفعات، وتنظيم 8993 مسابقة وجائزة بمختلف القطاعات من أبرزها 106 من جوائز الدولة.

ولفت التقرير إلى أن الإنجازات المنفذة خلال 6 سنوات، ضمت تقديم 714 منح تفرغ لرعاية الفنانين والادباء، وتنفيذ 184690 نشاط ثقافي عن العدالة الثقافية، حيث تم تنظيم 2606 نشاط ثقافي بالمناطق الحدودية والنائية واقامةة197 معرضا الكتاب على المستوى المركزى بالمحافظات و1076 معرض بقصور الثقافة، مشيرًا إلى إقامة 11211 نشاط ثقافي لدعم الصناعات الثقافية، حيث تم تدريب 304 متدربًا بـ4 محافظات بتنفيذ مبادرة «صنايعية مصر» لتدريب الشباب على الحرف التراثية، وطباعة ونشر 1692 كتاب في اطار برنامج صناعة الكتاب.

وأوضح التقرير أنه تم إقامة 4225 نشاط عن الريادة الثقافية، حيث تم التوسع في إعداد الكتب المترجمة لتصل إلى 301 كتاب، وتنفيذ 109 فعالية ضمن أجندة فعاليات عام مصر فرنسا، وتفعيل دور الأكاديمية المصرية بروما وتنفيذ 264 فعالية في إطار أجندة رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 199160 نشاط ثقافي لحماية وتعزيز التراث الثقافي، منها استرداد 4 مخطوطات قبل بيعها بالمزادات العلنية، واستلام 17 مخطوطًا نادرًا، وإنشاء سجل لتوثيق تراث للسينما، وإدراج ملف الأراجوز وملف النخلة باليونسكو فضلا عن إطلاق مشروع «عاش هنا» ومشروع «حكاية شارع».

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واختتم التقرير كشف حسابه بعدد الفعاليات الثقافية الإلكترونية، حيث بلغت 970 نشاط ثقافي ضمن مبادرة «أون لاين» لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتى أطلقت 24 مارس 2020، زارها 25 مليون زائر، وتفاعل منهم مليون و600 ألف مشاهد، فيما اشترك بقناة الوزارة على موقع «يوتيوب» 100 ألف و290 مشترك، بإجمالى 200 ألف و930 ساعة مشاهدة.